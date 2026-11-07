Колоннаде Казанского собора могут вернуть архангелов по замыслу Воронихина
Губернатор Петербурга назвал возвращение бронзовых архангелов научной задачей
Приходской совет Казанского собора выступил с инициативой по возвращению скульптур архангелов Михаила и Гавриила на колоннаду. Ее рассматривает совет по сохранению культурного наследия при правительстве города, рассказали в Смольном.
Бронзовые статуи архангелов, как отметили в пресс-службе, являлись частью авторского замысла зодчего Андрея Воронихина, по проекту которого был сооружен собор.
«Они должны были украшать торцевые входы на колоннаду, где до наших дней сохранились сделанные специально для них гранитные пьедесталы»,— отметили в сообщении.
В 1811 году скульпторы Иван Мартос и Василий Демут-Малиновский изготовили к освящению собора изваяния архангелов из гипса с окраской под бронзу. Но в сыром петербургском климате фигуры быстро обветшали. Через полтора десятилетия их демонтировали.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал воссоздание статуй не только художественной, но и научной задачей, которая требует точной опоры на архивные материалы и строгого соответствия замыслу зодчего.
«Наш подход должен быть основан прежде всего на уважении к исторической памяти города»,— подчеркнул градоначальник.
В ближайшее время должны изготовить временные макеты скульптур с имитацией патинированной бронзы и разместить их на постаментах. Финансировать работы будет инвестор.
Оценку обоснованности общего стилистического решения вынесет профессиональное сообщество. Затем совет повторно обсудит вопрос о воссоздании скульптур.