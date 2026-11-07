Колоннаде Казанского собора могут вернуть архангелов по замыслу Воронихина

В 1811 году скульпторы Иван Мартос и Василий Демут-Малиновский изготовили к освящению собора изваяния архангелов из гипса с окраской под бронзу. Но в сыром петербургском климате фигуры быстро обветшали. Через полтора десятилетия их демонтировали.