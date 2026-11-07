В Прикамье ликвидируется одна из двух федераций футбола
Региональная общественная организация «Пермская краевая федерация футбола» приняла решение о ликвидации. Информация об этом содержится в базе данных СПАРК-Интерфакс. Речь идет о федерации, зарегистрированной в 2024 году, руководителем которой выступает директор банкротящейся компании-инвестора футбольного манежа ООО «Звезда-2013» Данил Жвакин. Эта федерация не была аккредитована и не получала субсидии из краевого бюджета. В планах данной федерации было «комплексное развитие футбольного движения в Перми».
Стоит отметить, что в Пермском крае с 1996 года действует Региональная общественная организация «Федерация футбола Пермского края». Президентом федерации является директор кунгурского ООО «Комплект резерв» Алексей Жуков. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в министерстве спорта Пермского края, ведомство сотрудничает с аккредитованной федерацией.