В Прикамье ликвидируется одна из двух федераций футбола

Региональная общественная организация «Пермская краевая федерация футбола» приняла решение о ликвидации. Информация об этом содержится в базе данных СПАРК-Интерфакс. Речь идет о федерации, зарегистрированной в 2024 году, руководителем которой выступает директор банкротящейся компании-инвестора футбольного манежа ООО «Звезда-2013» Данил Жвакин. Эта федерация не была аккредитована и не получала субсидии из краевого бюджета. В планах данной федерации было «комплексное развитие футбольного движения в Перми».