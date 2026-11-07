АСВ направит свыше 4,4 млрд рублей на выплаты кредиторам Таврического Банка

На расчеты с кредиторами Таврического банка (АО) (г. Санкт-Петербург) дополнительно направят 4,41 млрд рублей. Указанная сумма поступит от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале агентства.