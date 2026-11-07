АСВ направит свыше 4,4 млрд рублей на выплаты кредиторам Таврического Банка
На расчеты с кредиторами Таврического банка (АО) (г. Санкт-Петербург) дополнительно направят 4,41 млрд рублей. Указанная сумма поступит от государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале агентства.
«Выплаты начнутся 13 ноября 2026 года»,— отмечено в сообщении.
Дополнительные поступления позволят удовлетворить требования кредиторов первой очереди в размере 60,65% от суммы в 69,08 млрд рублей.
Как сообщает АСВ, увеличить размер выплат кредиторам получилось за счет реализации ценных бумаг, недвижимого имущества и основных средств, а также благодаря выплатам по кредитным договорам.
АСВ ранее направляло на расчеты с кредиторами Таврического банка 37,45 млрд рублей.