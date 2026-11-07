Власти Анапы прокомментировали вырубку деревьев между Воскресенским и Цибанобалкой

По словам госпожи Масловой, водовод необходим для обеспечения бесперебойного и безопасного водоснабжения всего муниципалитета. При проектировании рассматривались разные варианты прокладки трассы, однако перенести ее на другой участок не удалось из-за расположенных поблизости инженерных коммуникаций. Альтернативные маршруты, как утверждает глава Анапы, привели бы к существенному и необоснованному удорожанию строительства.