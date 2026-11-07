Власти Анапы прокомментировали вырубку деревьев между Воскресенским и Цибанобалкой
В Анапе на участке между хутором Воскресенским и Цибанобалкой вырубают деревья в связи со строительством магистрального водовода диаметром 900 мм. Об этом сообщила глава муниципалитета Светлана Маслова, комментируя обращения жителей, предположивших, что расчистка лесополосы связана с коммерческой застройкой.
По словам госпожи Масловой, водовод необходим для обеспечения бесперебойного и безопасного водоснабжения всего муниципалитета. При проектировании рассматривались разные варианты прокладки трассы, однако перенести ее на другой участок не удалось из-за расположенных поблизости инженерных коммуникаций. Альтернативные маршруты, как утверждает глава Анапы, привели бы к существенному и необоснованному удорожанию строительства.
Лесополоса ранее защищала прилегающие сельскохозяйственные земли, однако со временем, в связи с изменением использования соседних территорий и развитием населенных пунктов, утратила первоначальное назначение. Строительство ведется по проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и на основании выданного разрешения. Вырубка оформлена порубочным билетом от 15 сентября 2026 года № 409.
Проект предусматривает компенсационную высадку новых деревьев на других территориях, а также пересадку отдельных экземпляров. По пояснению госпожи Масловой, высаживать зеленые насаждения вдоль полосы отвода линейного инженерного объекта нельзя.
Глава Анапы подчеркнула, что муниципалитет намерен сохранять и увеличивать зеленый фонд курорта, однако развитие населенных пунктов требует модернизации коммунальной инфраструктуры. По ее словам, взамен каждого снесенного дерева планируется высаживать несколько новых, в том числе на других участках муниципалитета.