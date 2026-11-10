ЛУКОЙЛ построит АЗС на парковке автосалона
Стало известно место строительства двух АЗС в Перми, которые планирует возвести ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в краевом центре в рамках недавно присвоенного проекту статуса приоритетного инвестиционного (ПИП). Ранее сообщалось, что инвестор вложит в проект не менее 517 млн руб. и построит две АЗС на ул. Уинская (микрорайон Ива) и ул. Спешилова (микрорайон Камская долина). Срок реализации инвестиционного проекта 2026 – 2038 года
В материалах краевого совета по предпринимательству указан номер участка на ул. Спешилова, где планируется построить одну из АЗС. Согласно кадастровой карте, на участке сейчас частично располагается автопарковка автосалона «Демидыч». Его площадь составляет 6592 кв. м. Отметим, что у ЛУКОЙЛа на ул. Спешилова уже есть две АЗС, одна из которых сейчас не работает.
Вторая АЗС, согласно опубликованному кадастровому номеру, будет построена на выезде из микрорайона Ива (после круговой развязки) в сторону Восточного обхода.
В Перми работает около 40 АЗС «ЛУКОЙЛ».