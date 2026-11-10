ЛУКОЙЛ построит АЗС на парковке автосалона

В материалах краевого совета по предпринимательству указан номер участка на ул. Спешилова, где планируется построить одну из АЗС. Согласно кадастровой карте, на участке сейчас частично располагается автопарковка автосалона «Демидыч». Его площадь составляет 6592 кв. м. Отметим, что у ЛУКОЙЛа на ул. Спешилова уже есть две АЗС, одна из которых сейчас не работает.