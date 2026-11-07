Суд в Петербурге запретил Telegram-канал с персональными данными подростков
На ресурс жаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал Telegram-канал запрещенным к распространению из-за публикации персональных данных несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе судов города 6 ноября. Тематика и содержание постов могли негативно сказаться на здоровье детей и подростков, решил суд.
«Информация, сопровождающая размещенные фото, приписывает личностям, изображенным на них, нелицеприятное поведение и определенные свойства, часто сексуализированные, в канале присутствует употребление ненормативной лексики, используются нецензурные слова, что соответствует запрету для всех возрастных групп детей и подростков»,— сообщили в судебной пресс-службе.
Суду не удалось установить, кто именно администрировал страницу. Ее владелец указан как «Удаленный аккаунт», а сим-карта пользователя оформлена через украинского оператора связи Vodafone. При этом IP-адрес был из Болгарии.
В иске указывалось, что основанием для обращения в суд стала жалоба главы ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.