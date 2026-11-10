Новый МФЦ в Перми появится на углу улиц Островского и Пушкина

В материалах краевого совета по предпринимательству указаны номера участков, которые планируется использовать для возведения центра. Согласно кадастровой карте Перми, один из них расположен на углу ул. Н. Островского и Пушкина, сейчас на нем нет объектов капитального строительства. Его площадь составляет 700 кв. м., разрешенный вид использования — под автостоянку. Согласно данным 2GIS, сейчас здесь расположена автопарковка.