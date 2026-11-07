Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

Суббота в Петербурге пройдет без осадков

Антициклон в субботу, 7 ноября, продолжит влиять на погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В городе на Неве будет облачно с прояснениями. Осадков при этом не прогнозируют. Информацией об этом поделился центр «Фобос».
В Петербурге 7 ноября будет облачно с прояснениями

В Петербурге 7 ноября будет облачно с прояснениями

Александр Чиженок / Коммерсантъ

Купить фото
Днем воздух может прогреться до +6 градусов. Ночные температуры в городе и области будут в районе 0 градусов.
Скорость ветра северо-западного направления составит 4–9 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно падать и составит 761 мм рт. ст. Это в пределах нормы.
Денис Петров