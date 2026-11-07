Суббота в Петербурге пройдет без осадков
Антициклон в субботу, 7 ноября, продолжит влиять на погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В городе на Неве будет облачно с прояснениями. Осадков при этом не прогнозируют. Информацией об этом поделился центр «Фобос».
Днем воздух может прогреться до +6 градусов. Ночные температуры в городе и области будут в районе 0 градусов.
Скорость ветра северо-западного направления составит 4–9 м/с. Атмосферное давление начнет постепенно падать и составит 761 мм рт. ст. Это в пределах нормы.