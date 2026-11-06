Петербургскому метро накинут миллиардов

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, дополнительные средства изыскали после прогноза налоговых органов по налоговым платежам до конца года с учетом деклараций за девять месяцев и фактических поступлений за истекший период текущего года. Так, дополнительные средства поступят по налогу на прибыль организаций (8,9 млрд рублей), налогу на имущество организаций (1 млрд рублей), а также по туристическому налогу (118,8 млн рублей). С учетом поправки, которую депутаты городского парламента, вероятнее всего, поддержат, доходы Петербурга в 2026 году составят 1,489 трлн рублей, а расходы — 1,596 трлн.