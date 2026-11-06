Петербургскому метро накинут миллиардов
Губернатор предложил дополнительно профинансировать стройку линий до «Зоопарка» и «Каретной» в 2026 году
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил дополнительно выделить на развитие метро 10 млрд рублей в 2026 году. Средства намерены разделить поровну на строительство линий метро до планируемых станций «Зоопарк» и «Каретная». Глава города подал соответствующую поправку к законопроекту о корректировке бюджета на текущий год.
Строительство участков Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линий петербургского метрополитена собираются дополнительно профинансировать до конца года. Губернатор Александр Беглов подготовил поправку к законопроекту о корректировке бюджета на 2026 год. На развитие метрополитена предлагается дополнительно выделить 10 млрд рублей: по 5 млрд на каждую ветку.
Предполагается, что средства пойдут на строительство участка от станции «Улица Савушкина» («Беговая») до строящейся станции «Зоопарк» («Каменка»), а также участка от «Путиловской» до строящейся «Каретной». В перспективной схеме развития метро, опубликованной ГУП «Петербургский метрополитен» в августе, «Каменка» и «Каретная» отнесены к 2030 году.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, дополнительные средства изыскали после прогноза налоговых органов по налоговым платежам до конца года с учетом деклараций за девять месяцев и фактических поступлений за истекший период текущего года. Так, дополнительные средства поступят по налогу на прибыль организаций (8,9 млрд рублей), налогу на имущество организаций (1 млрд рублей), а также по туристическому налогу (118,8 млн рублей). С учетом поправки, которую депутаты городского парламента, вероятнее всего, поддержат, доходы Петербурга в 2026 году составят 1,489 трлн рублей, а расходы — 1,596 трлн.
«Дополнительные средства на строительство метро предусматриваются за счет роста налоговых доходов городского бюджета. Увеличение расходов полностью обеспечено дополнительными собственными поступлениями. Это позволяет сохранить сбалансированность бюджета, решать текущие задачи и последовательно инвестировать в развитие города»,— приводят слова губернатора Беглова в пресс-службе Смольного.
Это уже вторая поправка губернатора к проекту корректировки бюджета. До этого Александр Беглов предложил дополнительно профинансировать в текущем году строительство второй нитки Главного канализационного коллектора северной части города (6 млрд рублей) и возведение транспортной развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) на пересечении с улицей Коммуны. Также поправкой предусмотрены дополнительные 642,5 млн рублей на заработную плату для бюджетников и 432,6 млн рублей на льготное лекарственное обеспечение.
Рассмотреть поправки к законопроекту о корректировке бюджета на 2026 год депутаты Законодательного собрания планируют на пленарном заседании 11 ноября.