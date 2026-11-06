Метро Петербурга может получить еще 10 млрд рублей на строительство
Новую поправку к проекту городского бюджета, который недавно приняли в первом чтении, направил парламентариям губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Она касается денег на строительство метро. Информацией об этом поделилась пресс-служба городской администрации.
После уточнения прогноза по налоговым платежам компаний, как отметил губернатор, выяснилось, что город на Неве может получить дополнительные доходы в размере 9,9 млрд рублей. Эти деньги он предложил парламентариям направить на строительство двух участков метрополитена.
Речь идет об участке Невско-Василеостровской линии от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк», а также об участке Красносельско-Калининской линии от станции «Путиловская» до станции «Каретная». Каждому губернатор хотел бы выделить по 5 млрд рублей.