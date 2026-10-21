Лишь бы не в НАТО

На рассмотрении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, выяснил “Ъ”, находится жалоба на решение по делу о незаконном перемещении ребенка из Франции в Россию. Жалобу подала гражданка Украины Вероника Тишкова, которая в 2018 году вышла замуж за россиянина Алексея Ермакова. Пара проживала в Киеве, там же у них родилась дочь. В 2021 году брак был расторгнут, ребенок остался с матерью. В марте 2022 года из-за боевых действий госпожа Тишкова с трехлетней дочерью переехала во Францию. Алексей Ермаков остался на Украине. В июне 2023 года он обратился в районный суд Киева и потребовал обязать бывшую супругу каждые полтора месяца привозить дочь на Украину для общения. Суд отказал ему.