Минздрав утвердил продажу лекарств в сельской местности через почтовые отделения
Белый дом для повышения доступности лекарств в сельской местности вводит новые форматы их продажи. Как сообщили 6 ноября в Минздраве, утверждено постановление правительства, позволяющее продавать лекарства в отделениях «Почты России» в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные и медицинские организации. Как уточнили в ведомстве, эта мера «распространяется на всю территорию страны».
В перечень препаратов, которые можно будет отпускать через почтовые отделения, вошло более 100 наименований, наиболее востребованных при амбулаторном лечении и отпускаемых без рецепта,— они не требуют специальных условий хранения. Исключением станут лекарства, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие вещества или более 25% спирта.
Как отметили в Минздраве, продажу смогут осуществлять только работники почтовых отделений, прошедшие дополнительное обучение по вопросам приемки, хранения и отпуска лекарств. Вместе с тем они не наделены полномочиями по фармацевтическому консультированию граждан.
Кроме того, правительство определило регионы, которые примут участие в эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах,— пилотными субъектами РФ станут Нижегородская и Курская области. Напомним, такой аптекой предлагается считать автотранспорт «с отдельной кабиной водителя», который принадлежит аптечной организации на праве собственности и оснащен оборудованием, способным поддерживать его автономную работу. Предполагается, что одна такая автоаптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Эксперимент запущен с 1 сентября текущего года и продлится до 1 сентября 2029 года.