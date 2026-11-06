Минздрав утвердил продажу лекарств в сельской местности через почтовые отделения

Кроме того, правительство определило регионы, которые примут участие в эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах,— пилотными субъектами РФ станут Нижегородская и Курская области. Напомним, такой аптекой предлагается считать автотранспорт «с отдельной кабиной водителя», который принадлежит аптечной организации на праве собственности и оснащен оборудованием, способным поддерживать его автономную работу. Предполагается, что одна такая автоаптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Эксперимент запущен с 1 сентября текущего года и продлится до 1 сентября 2029 года.