Беглов анонсировал завершение работ по новогоднему украшению Петербурга
Новогоднее украшение Санкт-Петербурга уже началось. Работы завершатся к 10 декабря, пообещал губернатор Александр Беглов на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.
Самым ярким и ожидаемым событием зимней программы губернатор назвал зажжение главной елки города на Дворцовой площади. Оно намечено на 20 декабря. Участие в нем примет особый гость из Великого Устюга — главный Дед Мороз страны.
Господин Беглов добавил, что нынешней зимой Петербург снова откроет зимнюю туристическую навигацию по рекам и каналам. Пассажиров катать будут теплоходы ледового класса и инновационные суда на воздушной подушке.