Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №205

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Северо-Запад

Беглов анонсировал завершение работ по новогоднему украшению Петербурга

Новогоднее украшение Санкт-Петербурга уже началось. Работы завершатся к 10 декабря, пообещал губернатор Александр Беглов на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.
До 10 декабря Петербург украсят к новогодним праздникам

До 10 декабря Петербург украсят к новогодним праздникам

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Самым ярким и ожидаемым событием зимней программы губернатор назвал зажжение главной елки города на Дворцовой площади. Оно намечено на 20 декабря. Участие в нем примет особый гость из Великого Устюга — главный Дед Мороз страны.
Господин Беглов добавил, что нынешней зимой Петербург снова откроет зимнюю туристическую навигацию по рекам и каналам. Пассажиров катать будут теплоходы ледового класса и инновационные суда на воздушной подушке.