Линченко лично проверил готовность второго этапа трамвайной «Славянки»
Второй участок трамвайной линии «Славянка» могут запустить до конца 2026 года. Об этом сообщил вице-губернатор СанктПетербурга Николай Линченко во время выездного совещания.
Вице-губернатор возглавил рабочий объезд объектов инфраструктуры второго этапа трамвайной сети «Славянка». Вместе с другими участниками совещания он проехал от территории трамвайного депо на Новгородском проспекте до конечного технического пункта в микрорайоне Славянка.
Объект, по словам вице-губернатора, находится в финальной стадии готовности, работы по обкатке и пусконаладке проходят в штатном режиме.
«Запустить второй этап линии, от депо на Новгородском проспекте до микрорайона Славянка, планируем до конца декабря 2026 года»,— подчеркнул господин Линченко.
До планируемой даты запуска генеральному подрядчику необходимо завершить строительно-монтажные работы, в том числе благоустройство прилегающей территории. Концессионной компании-перевозчику потребуется получить все необходимые разрешения.