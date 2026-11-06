Экспорт КБР за девять месяцев вырос на 28,6%

Экспорт Кабардино-Балкарии с января по сентябрь 2026 года увеличился на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внешнеторговый оборот республики вырос на 17%, импорт — на 10,6%. Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков по итогам заседания экспортного совета.