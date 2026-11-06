Экспорт КБР за девять месяцев вырос на 28,6%
Экспорт Кабардино-Балкарии с января по сентябрь 2026 года увеличился на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внешнеторговый оборот республики вырос на 17%, импорт — на 10,6%. Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков по итогам заседания экспортного совета.
Продукция республики, как отмечается, поставляется в 23 страны. Более 85% экспорта приходится на продовольственные товары. По эффективности внедрения регионального экспортного стандарта Кабардино-Балкария занимает второе место в Северо-Кавказском федеральном округе и 12-е — в России.
Кроме того, за последние пять лет турпоток в республику удвоился и достиг 2 млн человек.