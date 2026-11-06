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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Волга

В Сызрани проводят проверку по факту смертельного травмирования человека поездом

В Сызрани организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту смертельного травмирования мужчины. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.
По предварительным данным ведомства, 6 ноября на перегоне Кашпир — Сызрань-Город поезд смертельно травмировал мужчину. Мужчина пытался перебежать железную дорогу перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но поезд не успел остановиться.
Руфия Кутляева