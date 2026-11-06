В Сызрани проводят проверку по факту смертельного травмирования человека поездом
В Сызрани организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) по факту смертельного травмирования мужчины. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.
По предварительным данным ведомства, 6 ноября на перегоне Кашпир — Сызрань-Город поезд смертельно травмировал мужчину. Мужчина пытался перебежать железную дорогу перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но поезд не успел остановиться.