Оренбургские дорожники подготовили 775 единиц техники к зиме

В настоящее время в автопарке находятся комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и колесные тракторы с навесным снегоуборочным оборудованием. Для обработки дорог уже сформированы запасы в виде 14,78 тыс. куб. м песка, 18 082 т противогололедных реагентов и 29 566 т пескосоляной смеси. Также оборудованы помещения для отдыха и обогрева бригад и теплые стоянки для техники.