Оренбургские дорожники подготовили 775 единиц техники к зиме
Диспетчерские центры постоянно мониторят обстановку в регионе
АО «Оренбургремдорстрой» подготовило к зимнему сезону 775 единиц снегоуборочной и специализированной техники для содержания региональных и межмуниципальных дорог области. Об этом сообщает региональное правительство.
В настоящее время в автопарке находятся комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и колесные тракторы с навесным снегоуборочным оборудованием. Для обработки дорог уже сформированы запасы в виде 14,78 тыс. куб. м песка, 18 082 т противогололедных реагентов и 29 566 т пескосоляной смеси. Также оборудованы помещения для отдыха и обогрева бригад и теплые стоянки для техники.
Диспетчерские центры работают круглосуточно, отслеживая погодные условия и дорожную обстановку.
Ранее «Ъ–Волга» сообщал, что из-за сильных осадков в регионе образовался гололед на трассе М-5 «Урал». Для обеспечения безопасности на автодорогу прибыли коммунальные службы, которые занялись обработкой дорожного покрытия.