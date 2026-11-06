На трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье из-за осадков образовался гололед

Аналогичная ситуация наблюдается также на автодорогах в Бузулукском, Бугурусланском и Северном районах. В настоящее время к работе подключили коммунальные службы, которые следят за обстановкой и выезжают на участки для обработки противогололедными средствами. Оренбуржцев призывают внимательно передвигаться по дорогам. При экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.