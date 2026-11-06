На трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье из-за осадков образовался гололед
Проезд по дороге затруднен
В Оренбургской области из-за обильных осадков в ночь с 5 на 6 ноября образовался гололед на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщает региональное правительство.
Аналогичная ситуация наблюдается также на автодорогах в Бузулукском, Бугурусланском и Северном районах. В настоящее время к работе подключили коммунальные службы, которые следят за обстановкой и выезжают на участки для обработки противогололедными средствами. Оренбуржцев призывают внимательно передвигаться по дорогам. При экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.
На фоне этого в регионе начали расти очереди в шиномонтажные мастерские. В нескольких точках «Ъ-Волга» сообщили, что запись закрыта сразу на несколько часов вперед. С призывом как можно скорее поменять резину на авто накануне выступил и мэр Бузулука, где из-за обильного снегопада на дороги вышла коммунальная техника.