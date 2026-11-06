Прокуратура Ставрополья потребовала изъять у экс-силовика активы на 6,5 млн рублей
Прокуратура города Лермонтов направила в суд иск об обращении в доход государства имущества бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, оцениваемого в более 6,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Ставропольскому краю.
Надзорное ведомство считает, что активы были приобретены на неподтвержденные доходы и оформлены на родственников. По данным прокуратуры, в 2014–2019 годах чиновник систематически нарушал антикоррупционные ограничения и, чтобы скрыть имущественное положение и не декларировать источники средств, регистрировал дорогостоящие покупки на близких родственников. Стоимость имущества и автомобилей при этом намеренно занижалась.
За пять лет на родственников бывшего госслужащего оформили жилой дом с земельным участком и два автомобиля. При этом официальные доходы должностного лица и членов его семьи не позволяли оплатить эти приобретения.
Прокуратура потребовала обратить активы в доход Российской Федерации. Рассмотрение иска находится на контроле надзорного ведомства.