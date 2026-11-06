Прокуратура Ставрополья потребовала изъять у экс-силовика активы на 6,5 млн рублей

Надзорное ведомство считает, что активы были приобретены на неподтвержденные доходы и оформлены на родственников. По данным прокуратуры, в 2014–2019 годах чиновник систематически нарушал антикоррупционные ограничения и, чтобы скрыть имущественное положение и не декларировать источники средств, регистрировал дорогостоящие покупки на близких родственников. Стоимость имущества и автомобилей при этом намеренно занижалась.