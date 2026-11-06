Из больницы выписали липчанку, потерявшую семью при атаке БПЛА в конце августа
Сегодня из Липецкой горбольницы №4 «Липецк-мед» выписали 37-летнюю женщину, пострадавшую при атаке БПЛА в пригородном Липецком округе ночью 26 августа. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина в своем Telegram-канале. По словам министра, женщина получила травмы, выпрыгивая из окна горевшего частного дома на втором этаже.
Госпожа Самошина уточнила, что пожар начался после падения беспилотника на дом. В нем погибли 14-летний сын женщины и ее отец. Мать липчанки через несколько дней скончалась в реанимации от полученных ожогов. Сама горожанка получила перелом пяточных костей и компрессионный перелом пятого поясничного позвонка.
Сегодня женщину отвезли на служебной машине к сестре. В декабре она продолжит реабилитацию в областном центре «Сосновый бор». Накануне выписки коллектив больницы собрал для липчанки сумму, «которой хватит на первое время дома».
Ночью 26 августа над Россией уничтожили 426 БПЛА. В Черноземье, помимо Липецкой области, их ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях.