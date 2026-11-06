Из больницы выписали липчанку, потерявшую семью при атаке БПЛА в конце августа

Госпожа Самошина уточнила, что пожар начался после падения беспилотника на дом. В нем погибли 14-летний сын женщины и ее отец. Мать липчанки через несколько дней скончалась в реанимации от полученных ожогов. Сама горожанка получила перелом пяточных костей и компрессионный перелом пятого поясничного позвонка.