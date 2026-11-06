Петербургские налоговики доначислили ИП 2,7 млрд рублей

Пеней набежало уже на 1,05 млрд рублей, штрафов — на 210 млн рублей. Господин Белых через Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области требует отменить доначисления за дробление бизнеса в 2022 году и за девять месяцев 2023-го. На них, по его словам, распространяется налоговая амнистия.