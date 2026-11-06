Петербургские налоговики доначислили ИП 2,7 млрд рублей
Предприниматель Филипп Белых пытается оспорить решение Межрайонной ИФНС № 30 по Санкт-Петербургу. Налоговики доначислили ИП налоги, пени и штрафы на сумму примерно 2,7 млрд рублей, сообщил «Деловой Петербург».
Сама недоимка составляет 1,43 млрд рублей. Ее ключевая часть приходится на акцизы. Плюс начисления по НДС и НДФЛ.
Пеней набежало уже на 1,05 млрд рублей, штрафов — на 210 млн рублей. Господин Белых через Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области требует отменить доначисления за дробление бизнеса в 2022 году и за девять месяцев 2023-го. На них, по его словам, распространяется налоговая амнистия.
Предприниматель просил суд приостановить действие решения инспекции на время разбирательств и запретить принудительное взыскание. Также он хочет, чтобы поручения на списание денег отозвали, а счета перестали блокировать. Суд ответил отказом.