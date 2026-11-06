В Ростове задержали подозреваемого в посредничестве при передаче взятки

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ-Ростов», что речь идет о 34-летнем Алексее Терентьеве. По версии следствия, накануне, 5 ноября, он получил 135 тыс. руб. от представителя сельскохозяйственной компании для последующей передачи чиновникам регионального органа исполнительной власти. Деньги предназначались якобы для должностных лиц, которые должны были обеспечить беспрепятственное оформление документов для получения государственной субсидии.