В Ростове задержали подозреваемого в посредничестве при передаче взятки
В Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.
Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ-Ростов», что речь идет о 34-летнем Алексее Терентьеве. По версии следствия, накануне, 5 ноября, он получил 135 тыс. руб. от представителя сельскохозяйственной компании для последующей передачи чиновникам регионального органа исполнительной власти. Деньги предназначались якобы для должностных лиц, которые должны были обеспечить беспрепятственное оформление документов для получения государственной субсидии.
Действия подозреваемого пресекли сотрудники ФСБ. Мужчину задержали. Следствие направило в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.