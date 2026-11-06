Суд Кубани признал банкротом подрядчика «НАТЭК» с долгом 1,8 млрд рублей

Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 1,82 млрд рублей. В ходе процедуры наблюдения, введенной в феврале этого года, временный управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности предприятия. На собрании кредиторов 9 сентября было принято решение ходатайствовать перед судом о переходе к конкурсному производству.