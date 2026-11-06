Суд Кубани признал банкротом подрядчика «НАТЭК» с долгом 1,8 млрд рублей
Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным АО «Производственно-монтажное предприятие «НАТЭК» (Крымск). В отношении строительной компании, имеющей допуск к государственной тайне, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Согласно определению суда, инициатором банкротства выступил индивидуальный предприниматель Глеб Рузанов.
Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 1,82 млрд рублей. В ходе процедуры наблюдения, введенной в феврале этого года, временный управляющий пришел к выводу о невозможности восстановления платежеспособности предприятия. На собрании кредиторов 9 сентября было принято решение ходатайствовать перед судом о переходе к конкурсному производству.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО Производственно-монтажное предприятие «НАТЭК» зарегистрировано в 2006 году в г. Крымск. Основной вид деятельности — производство прочих строительно-монтажных работ. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Руководитель — Кирилл Помигуев. Среднесписочная численность сотрудников на 2023 год составляла 437 человек. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Ключевой особенностью дела стал выбор арбитражного управляющего. Из-за наличия у «НАТЭК» лицензии на работу с секретными сведениями конкурсный управляющий обязан иметь соответствующий допуск. Изначально заявленная кандидатура была отклонена из-за отсутствия допуска. В итоге суд утвердил Александра Гладкова (член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», Москва), чьи документы подтвердили наличие необходимой формы секретности.
Полномочия действующего руководства «НАТЭК» прекращены. Суд обязал топ-менеджмент в трехдневный срок передать всю бухгалтерскую документацию, печати и материальные ценности конкурсному управляющему. Также с компании взысканы судебные расходы по уплате госпошлины в размере 10 тыс. рублей в пользу заявителя. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано.
Ранее суд удовлетворил иск заместителя прокурора Ростовской области в интересах Российской Федерации в лице Министерства обороны РФ к акционерному обществу Производственно-монтажное предприятие «НАТЭК». Сумма иска (543,9 млн руб.) — ущерб, причиненный государству из-за нарушения законодательства о государственном оборонном заказе. Третьи лица в деле — ФГУП «ГУСС», Министерство обороны РФ, временный управляющий ответчика.