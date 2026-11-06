В Петербурге вынесли приговор за кражу 450 млн у банка
Красносельский районный суд признал Сергея Игнатенко виновным в хищении 450,8 млн рублей у ООО «Автоторгбанк». Ему назначили 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Гражданский иск был удовлетворен на сумму 450 801 116 рублей 43 копейки, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В июне 2020 года, согласно обстоятельствам дела, неустановленные лица решили похитить деньги у «Автоторгбанка». Чтобы осуществить задуманное, они использовали вредоносные программы.
Сергей Игнатенко присоединился к группе в январе 2021 года. Он взял на себя ряд функций, включая снятие похищенных наличных в банкоматах по всей России и передачу их организаторам.
С корсчета банка в результате списали 521 395 708 рублей 14 копеек. Центробанку удалось заблокировать часть операций на 70 594 591 рубль 71 копейку. Разница между списанными и возвращенными средствами составила 450 801 116 рублей 43 копейки.