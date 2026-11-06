«Северсталь» подаст иск к губернатору Вологодской области Филимонову

По данным господина Филимонова, расследование будет посвящено его «псевдоактивам». «Вам в очередной раз расскажут о земельном участке отца в нашей вологодской деревне, где я вырос, ну и приплетут небылицы о каких-то еще "активах" и прочей "собственности". На все вопросы давно даны компетентные ответы»,— подчеркнул губернатор. Следом он прошелся по заказчикам информационной атаки, назвав их «танцорами ламбады», которые «обманывают своего акционера, "обезжиривая" бюджет предприятия».