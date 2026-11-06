В Тольятти суд назначил наказание двум жителям по делу о вымогательстве и похищении документов

По информации надзорного ведомства, с октября 2023 года по январь 2025 года подсудимые незаконно требовали от знакомого свыше 1 млн руб. Получив отказ, один из злоумышленников решил похитить официальные документы потерпевшего. Среди них было водительское удостоверение. С помощью документов фигуранты дела хотели получить выгоду имущественного характера.