СКА приручил амурских «тигров»

В игре с «Амуром», которая прошла сегодня днем по московскому времени, тренеры петербургской команды ожидаемо выпустили с первых минут другого голкипера — Сергея Иванова, тем более что он в предыдущих матчах выглядел надежнее Плешкова. Однако уже на 55-й секунде встречи Иванова «распечатал» точным броском игрок «Амура». А через четыре с лишним минуты вратарь СКА заехал в свои ворота вместе с шайбой, которая отскочила ему в конек от заднего борта. Тут уже главный тренер армейцев Андрей Разин не выдержал, выпустив на лед Плешкова. Тот в первом периоде не пропустил, но и гости не забили: получилось, что СКА без голов уже четыре периода подряд, с учетом матча с «Адмиралом».