СКА приручил амурских «тигров»
в матче чемпионата КХЛ
Хоккеисты СКА одержали волевую победу над «Амуром» в матче чемпионата КХЛ, который прошел сегодня в Хабаровске. Начало было для армейцев неудачным, они пропустили два гола, затем тренеры поменяли вратаря, игроки прибавили в атаке, удалось в итоге выиграть матч 3:2 и переместиться в «зону плей-офф» Западной конференции.
Команду из Петербурга бросает по волнам чемпионата КХЛ как шлюпку, попавшую в шторм. Иллюстрация к тому — последний выезд команды по маршруту Казань — Владивосток — Хабаровск. В первом городе армейцы обыграли «Ак Барс» в сложной борьбе 4:3, показав, что у них есть и характер, и силы. Однако, когда приехали во Владивосток, уступили безвольно 0:4 местному «Адмиралу». Причем забросили последнюю шайбу сами себе от противоположного борта, когда пытались вшестером переиграть четвертку соперников и их вратаря. В том матче ворота СКА защищал Артемий Плешков.
В игре с «Амуром», которая прошла сегодня днем по московскому времени, тренеры петербургской команды ожидаемо выпустили с первых минут другого голкипера — Сергея Иванова, тем более что он в предыдущих матчах выглядел надежнее Плешкова. Однако уже на 55-й секунде встречи Иванова «распечатал» точным броском игрок «Амура». А через четыре с лишним минуты вратарь СКА заехал в свои ворота вместе с шайбой, которая отскочила ему в конек от заднего борта. Тут уже главный тренер армейцев Андрей Разин не выдержал, выпустив на лед Плешкова. Тот в первом периоде не пропустил, но и гости не забили: получилось, что СКА без голов уже четыре периода подряд, с учетом матча с «Адмиралом».
Исправились петербуржцы в начале второго периода, когда могучий бросок от борта нанес защитник Никита Зайцев — вратарь «Амура» Максим Дорожко, закрытый форвардом СКА Сергеем Плотниковым, не успел среагировать. Это первая шайба Зайцева в сезоне. Потом армейцы получили четыре минуты большинства: у хозяев был удален защитник Егор Воронков — за «грубость», а также за «оскорбление арбитров и неспортивное поведение». И на исходе отпущенного на розыгрыш «лишнего» времени гости сравняли счет: шайбу добил в сетку на дальней штанге нападающий Владислав Романов.
В третьем периоде на площадке шла обоюдоострая борьба, обеим команда нужна была победа, потому что место среди участников плей-офф ни «Амур», ни СКА себе далеко не гарантировали. На 51-й минуте петербуржцам удалось выйти вперед после броска американского легионера Рокко Гримальди, который «втащил» шайбу в зону и сам же завершил усилия партнеров.
Затем у гостей была хорошая возможность увеличить преимущество, они играли впятером против троих соперников, потом впятером против четверых, но хабаровчане выстояли. В концовке уже амурские «тигры» яростно атаковали, стремясь сравнять счет, но армейцы не позволили им это сделать. Голкипер Плешков, вышедший в начале матча на замену Иванову, сохранил ворота в неприкосновенности. Помогли игрокам СКА также характер и игровая дисциплина. В этом матче они не набрали ни одной минуты штрафа, тогда как соперники провели на «скамье нарушителей» в общей сложности 10 минут.
СКА возвращается в Петербург после тяжелого выезда, в котором удалось набрать четыре очка (по два за каждую из двух побед). Игроки немного передохнут и 9 ноября примут на «СКА Арене» московский «Спартак», который сейчас занимает в турнирной таблице Западной конференции КХЛ пятое место. Армейский клуб переместился на восьмое — это зона плей-офф.