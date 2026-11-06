Банк Societe Generale обжаловал в Петербурге запрет на разбирательства с ЕХСЗ-2
Французский банк Societe Generale направил кассационную жалобу в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы отменить запрет на разбирательства в иностранных судах с ЕХСЗ-2, дочерней структурой «Еврохима». Информацией об этом поделилось РИА Новости, сославшись на материалы дела.
В карточке дела сказано, что кассационная жалоба на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.10.2026 зарегистрирована. Когда состоятся слушания, пока неизвестно. Дата еще не назначена.
Ранее суд первой инстанции запретил Societe Generale и ING Bank продолжать разбирательства в иностранных судах, удовлетворив соответствующий иск компании «Еврохим Северо-Запад-2» (ЕХСЗ-2). Если банки нарушат антиисковый запрет, размер взысканий будет следующим: Societe Generale придется заплатить судебную неустойку в пользу ЕХСЗ-2 в размере 100 миллионов евро, а ING Bank — около 75,3.
Спор между сторонами возник из-за независимых гарантий, которые банки предоставили в рамках проекта возведения завода по производству аммиака и карбамида в Ленобласти.
ООО «Еврохим Северо-Запад-2» на правах заказчика заключило 1 июня 2020 года договоры с Tecnimont и «МТ Руссия» на проектирование и строительство в Ленобласти завода по производству карбамида и аммиака. Со временем подрядчики перестали исполнять контракт в связи с санкциями. В итоге его расторгли.
Позже Арбитражный суд Москвы по иску ООО «Еврохим Северо-Запад-2» взыскал солидарно с Tecnimont и ООО «МТ Руссия» более 171,1 миллиарда рублей убытков и неосновательного обогащения.