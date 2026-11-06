Банк Societe Generale обжаловал в Петербурге запрет на разбирательства с ЕХСЗ-2

ООО «Еврохим Северо-Запад-2» на правах заказчика заключило 1 июня 2020 года договоры с Tecnimont и «МТ Руссия» на проектирование и строительство в Ленобласти завода по производству карбамида и аммиака. Со временем подрядчики перестали исполнять контракт в связи с санкциями. В итоге его расторгли.