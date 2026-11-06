Номерной фонд курортов Кубани на зиму забронировали на 35%
Номерной фонд курортов Краснодарского края на декабрь 2026 года и январь 2027-го забронирован на 35%. Глубина бронирования достигает двух месяцев, сообщили ТАСС в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.
Более четверти туристов зимой выбирают горные и предгорные территории. Среди популярных направлений также Апшеронский и Мостовский районы. В ведомстве отмечают растущий интерес к оздоровительному отдыху, спа-программам, винодельням и туристическим маршрутам. По оценке министерства, в последние годы разрыв между летним и зимним турпотоком сокращается, а гости распределяются по региону более равномерно в течение года.
Ранее сообщалось, что в ближайшие два года в Краснодарском крае планируют ввести около 180 новых средств размещения с совокупным номерным фондом более 48 тыс. мест. Еще 17 объектов намерены реконструировать или обновить. По данным Краснодарстата, в августе 2026 года в крае работали 564 крупных и средних объекта размещения — без учета микропредприятий. Совокупный фонд мест превышал 212,8 тыс. мест. За первые восемь месяцев года в гостиницах и санаторно-курортных организациях региона остановились более 3,2 млн человек, а доходы отрасли от оказанных услуг составили почти 96 млрд руб.