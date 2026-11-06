Номерной фонд курортов Кубани на зиму забронировали на 35%

Более четверти туристов зимой выбирают горные и предгорные территории. Среди популярных направлений также Апшеронский и Мостовский районы. В ведомстве отмечают растущий интерес к оздоровительному отдыху, спа-программам, винодельням и туристическим маршрутам. По оценке министерства, в последние годы разрыв между летним и зимним турпотоком сокращается, а гости распределяются по региону более равномерно в течение года.