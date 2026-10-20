В ближайшие два года номерной фонд Кубани вырастет на 48 тысяч мест

Стартовая база внушительна: по данным Краснодарстата на август 2026 года, в крае насчитывалось 564 крупных и средних объекта размещения (без учёта микропредприятий) с суммарным фондом свыше 212,8 тыс. мест. За восемь месяцев 2026 года в гостиницах и санаторно-курортных организациях региона остановились более 3,2 млн человек, а доходы отрасли от оказанных услуг достигли почти 96 млрд рублей.