В ближайшие два года номерной фонд Кубани вырастет на 48 тысяч мест
В Краснодарском крае в ближайшие два года намерены ввести в эксплуатацию около 180 новых средств размещения с совокупным номерным фондом более 48 тыс. мест. Ещё 17 объектов пройдут реконструкцию или реновацию, сообщили «Деловой газете. Юг» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Стартовая база внушительна: по данным Краснодарстата на август 2026 года, в крае насчитывалось 564 крупных и средних объекта размещения (без учёта микропредприятий) с суммарным фондом свыше 212,8 тыс. мест. За восемь месяцев 2026 года в гостиницах и санаторно-курортных организациях региона остановились более 3,2 млн человек, а доходы отрасли от оказанных услуг достигли почти 96 млрд рублей.
Главный стимул для инвесторов — налоговая льгота по налогу на имущество организаций сроком на десять лет. Она действует с 2022 года и закреплена краевым законом «О налоге на имущество организаций». Условия доступа: объём капитальных вложений в строительство объекта категории не ниже «трёх звёзд» — от 500 млн рублей и заключение соглашения с администрацией края.