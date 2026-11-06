Депутат МО «Новоизмайловское» отправился на СВО

Глава МО «Новоизмайловское» Сергей Шубин рассказал «Ъ Северо-Запад», что совет не будет прекращать полномочия депутата Шаалан-Анохина. Также служба в Вооруженных силах является уважительной причиной для отсутствия на заседаниях совета, добавил господин Шубин.