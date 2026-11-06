Депутат МО «Новоизмайловское» отправился на СВО
Депутат муниципального образования «Новоизмайловское» Даниил Шаалан-Анохин заключил контракт с Вооруженными силами РФ для прохождения службы в зоне специальной военной операции в качестве добровольца. О решении 25-летнего муниципала сообщил депутат Государственной думы Виталий Милонов в соцсетях 6 ноября. Господин Шаалан-Анохин является помощником парламентария.
«Мой помощник Даня сам принял решение пойти добровольцем на СВО. Искренне горжусь его решением»,— говорится в сообщении в Telegram-канале депутата Милонова.
Даниил Шаалан-Анохин избрался в местный совет МО «Новоизмайловское» в качестве самовыдвиженца в сентябре 2024 года. Он также является вице-президентом благотворительного фонда «Хайат».
Глава МО «Новоизмайловское» Сергей Шубин рассказал «Ъ Северо-Запад», что совет не будет прекращать полномочия депутата Шаалан-Анохина. Также служба в Вооруженных силах является уважительной причиной для отсутствия на заседаниях совета, добавил господин Шубин.