В Петербурге и Ленобласти прогнозируют ноябрьский спад продаж в новостройках

По прогнозу экспертов, спрос продолжит смещаться в сторону Ленинградской области. В черте КАД стоимость квадратного метра в новостройках по-прежнему почти в два раза больше, чем в агломерации. Агломерация сейчас аккумулирует почти 50% спроса.