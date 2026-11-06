В Петербурге и Ленобласти прогнозируют ноябрьский спад продаж в новостройках
В IV квартале 2026 года объем продаж на рынке первичной недвижимости может сократиться на 25–30% по отношению к прошлому году. Таким прогнозом поделились в ГК «А101».
В октябре нынешнего года в Петербурге, по предварительным оценкам, зарегистрировано около 3 000 договоров долевого участия (ДДУ), а в Ленинградской области — около 2 500 ДДУ.
Октябрьские цифры, как отметила коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова, не отражают реальной ситуации. В этом месяце работа программы семейной ипотеки по дифференцированным ставкам только началась.
«Реальное снижение спроса проявится в регистрациях ноября, который станет наиболее сложным месяцем текущего квартала. В декабре начнется сезонный подъем, но по итогам квартала мы ожидаем снижения продаж на 25–30% относительно того же периода 2025 года»,— подчеркнула госпожа Орлова.
По прогнозу экспертов, спрос продолжит смещаться в сторону Ленинградской области. В черте КАД стоимость квадратного метра в новостройках по-прежнему почти в два раза больше, чем в агломерации. Агломерация сейчас аккумулирует почти 50% спроса.
Основным инструментом в процессе покупки жилья остается ипотека. Доля таких кредитов в сделках все еще превышает 80%, хотя внутренняя структура меняется.