Председатель ЗСК обсудил с главой Абинского района преобразование в муниципальный округ

Юрий Бурлачко отметил, что в случае преобразования районная администрация примет на себя ответственность за решение всех вопросов, ранее находившихся в ведении поселений. При этом, подчеркнул он, необходимо сохранить кадровый потенциал на местах, в том числе специалистов и участковые избирательные комиссии, а все процедуры провести в соответствии с законодательством. Председатель ЗСК также указал на необходимость учитывать мнение жителей.