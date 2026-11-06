Председатель ЗСК обсудил с главой Абинского района преобразование в муниципальный округ
В Абинском районе Краснодарского края рассматривают возможность объединения входящих в его состав поселений и преобразования территории в муниципальный округ. Этот вопрос председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко обсудил на рабочей встрече с главой района Ильей Биушкиным.
По словам господина Биушкина, инициатива преобразования исходит от глав поселений. Часть муниципалитетов района уже была объединена ранее. Необходимость изменения административной структуры связана в том числе с дефицитом местных бюджетов: администрации небольших поселений не располагают достаточными ресурсами для полноценного исполнения всех полномочий.
Переход к окружной модели, как предполагается, позволит оперативнее решать вопросы местного значения, включая ремонт дорог, обеспечение водо-, газо- и теплоснабжения, а также благоустройство территорий.
Юрий Бурлачко отметил, что в случае преобразования районная администрация примет на себя ответственность за решение всех вопросов, ранее находившихся в ведении поселений. При этом, подчеркнул он, необходимо сохранить кадровый потенциал на местах, в том числе специалистов и участковые избирательные комиссии, а все процедуры провести в соответствии с законодательством. Председатель ЗСК также указал на необходимость учитывать мнение жителей.
Еще одной темой встречи стало возможное преобразование поселка городского типа Ахтырского в станицу Ахтырскую. По мнению инициаторов, это позволит местным жителям пользоваться льготами, предусмотренными для сельского населения. Бурлачко подчеркнул, что решение этого вопроса, как и изменение муниципального устройства района, должно приниматься с учетом позиции населения.
Кроме того, участники встречи обсудили реализацию инвестиционных проектов и инвентаризацию земельных участков. Председатель ЗСК заверил главу района в готовности депутатского корпуса содействовать реализации намеченных планов.
В сентябре 2024 года депутаты краевого парламента изучали социально-экономическое развитие Абинского района в рамках Дней муниципальных образований. По итогам работы было принято постановление с рекомендациями по укреплению экономики и социальной сферы территории и устранению факторов, сдерживающих ее развитие.