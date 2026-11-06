Последствия снегопада в Перми устраняют 94 снегоуборочные машины
В Перми начали работу по очистке проезжей части и тротуаров от снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На улицах города работают 94 единицы снегоуборочной техники и 160 рабочих. Ночью работы проводили 58 единиц техники и 75 рабочих.
Кроме уборки снега, дороги, тротуары, остановочные пункты и лестницы обрабатывают противогололедными материалами, чтобы не допустить образования наледи.
Всего к уборке улично-дорожной сети города подготовлено около 300 единиц техники. Кроме того, для обработки дорожных покрытий от наледи заготовлено 3 тыс. тонн галита, 10,8 тыс. тонн пескосоляной смеси, 2 тыс. тонн песка, а также бионорд.