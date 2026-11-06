География статуса

Директор по продажам в Тольятти компании «Унистрой» Евгений Шило подтверждает, что выходящие на рынок строительные проекты «заметно развиваются». «В 2022 году в городе не продавалось ни одного проекта бизнес-класса, а почти половина спроса приходилась на типовое жилье. Сегодня на бизнес-класс приходится до 40% продаж, а доля типовых домов сократилась. Покупатель готов платить за качество: средняя цена в бизнес-классе с 2023 года выросла на 35%. Средняя цена по рынку города за четыре года выросла в 2,1 раза. Так, цена сделки поднялась с 70,7 тыс. руб. за кв.м. в 2022 году до 149,6 тыс. руб. в 2026 году. Мы видим в этом потенциал: в Тольятти формируется спрос на индивидуальную архитектуру, продуманные планировки и сервис», — отмечает Евгений Шило.