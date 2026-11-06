Мужчины в Краснодаре и Сочи стали на 23 и 38% чаще покупать ювелирные украшения
За январь—сентябрь 2026 года мужчины в Краснодаре стали на 23% чаще покупать мужские ювелирные украшения в штуках, в Сочи рост составил 38%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили специалисты аналитического центра SOKOLOV.
В топ-3 городов по динамике с начала этого года покупок вошли Иркутск (+60%), Саратов (+58%) и Казань (+53%). В целом по России количество покупок выросло на 30%.
В деньгах продажи мужских украшений, которые покупали мужчины, в Краснодаре выросли на 15%, в Сочи — на 33%. Сильнее всего рост оказался в Волгограде (+78%), следом идут Казань и Саратов (по +37%). По России продажи увеличились на 18%.
Средний чек мужского ювелирного украшения в Сочи составил 11,5 тыс. руб., в Краснодаре — 9,3 тыс. руб. В топ-3 по среднему чеку вошли Волгоград (14,3 тыс. руб.) и Саратов (10,6 тыс. руб.). В Ростове-на-Дону показатель составил 10,1 тыс. руб., по России — 8,5 тыс. руб.
Отмечается, что жители Краснодара и Сочи чаще выбирали кольца, браслеты и колье. Из металлов самыми востребованными стали сталь, серебро и красное золото. По оформлению чаще спросом пользовались изделия без вставок или с эмалью, фианитами и другими недрагоценными камнями.