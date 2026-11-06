Мужчины в Краснодаре и Сочи стали на 23 и 38% чаще покупать ювелирные украшения

В деньгах продажи мужских украшений, которые покупали мужчины, в Краснодаре выросли на 15%, в Сочи — на 33%. Сильнее всего рост оказался в Волгограде (+78%), следом идут Казань и Саратов (по +37%). По России продажи увеличились на 18%.