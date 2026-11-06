Бюджетные учреждения Кронштадта перешли на «цифровое отопление»

По словам губернатора, за счет применения «цифрового отопления» бюджетные учреждения смогут снизить соответствующие расходы в среднем на 10–25%. Другой эффект — подобные решения положительно влияют на самочувствие детей и педагогов и создают более комфортные условия для учебы и работы.