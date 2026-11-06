Бюджетные учреждения Кронштадта перешли на «цифровое отопление»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о дебютном внедрении «цифрового отопления» в бюджетные учреждения. Впервые это, по его словам, произошло в Кронштадте, сообщила пресс-служба администрации города на Неве.
Инновационные технологии погодного регулирования отопления применили четыре бюджетных учреждения Кронштадта. Они установили систему SmartHeat. Так называется интеллектуальная цифровая платформа управления теплопотреблением зданий. Ее разработчиком является «Технопарк СанктПетербурга».
SmartHeat установили в тепловых пунктах двух корпусов детского сада № 18, детского сада № 17 и Кронштадтской Морской библиотеки.
«Механизм энергосервиса успешно применяется в Петербурге с 2018 года. Он уже доказал свою эффективность, но сверхчувствительная система SmartHeat внедрена впервые»,— подчеркнул градоначальник.
По словам губернатора, за счет применения «цифрового отопления» бюджетные учреждения смогут снизить соответствующие расходы в среднем на 10–25%. Другой эффект — подобные решения положительно влияют на самочувствие детей и педагогов и создают более комфортные условия для учебы и работы.