Век на броневике

Отливали фигуру на заводе «Красный Выборжец». Модель была готова к маю 1926 года; Евсеев лепил ее один, с мальчиком-подручным, три месяца, а в мастерской пришлось пробить потолок и снять перекрытие — высота статуи 4,26 м. На отливку ушло около десяти тонн бронзы, но металла не хватало — и в сплав пошли латунные гильзы от снарядов. Позже, при реставрации 2009–2010 годов, химический анализ это подтвердил. В мемуарах Алянского есть описание: «Когда была готова гипсовая отливка, ее доставили в единственную тогда в Ленинграде литейную мастерскую — на завод „Красный Выборжец". Памятники отливают в бронзе. Но бронзы… тогда не хватало. Для получения необходимого количества металла, шестисот пудов — около десяти тысяч килограммов, пришлось перелить горы медных гильз. Отливка статуи, произведенная под руководством инженера Э. Гаккера, крупнейшего специалиста в области художественного литья, завершилась успешно. Когда работы по установке памятника на площади окончились, на леса поднялся скульптор Евсеев; предстояла чеканка статуи. Открытие памятника назначили на 7 ноября 1926 года». Постамент сделали из темно-красного гранита, привезенного с берегов Онежского озера. Общая высота памятника — 10,7 м. Бронзовую фигуру Евсеев чеканил лично, стоя на лесах. По данным КГИОП, для скульптуры позировал сам Владимир Щуко — как и Ленин, невысокого роста, плотно сбитый, крепкий человек.