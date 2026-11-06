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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Приволжье

«Окская судоверфь» передала Росморпорту судно экологического назначения

АО «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область) передала Росморпорту сборщик льяльных вод «Алеут» проекта RST38, сообщил Росморречфлот. Это третье судно проекта: суда «Копорье» и «Коппи» сданы заказчику в 2024 году и работают в морских портах Усть-Луга и Ванино, отмечается в сообщении.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

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Суда проекта RST38 специализируются на сборе нефтесодержащих и льяльных вод с судов, обеспечивают транспортировку нефтеостатков в хранилища и передачу очищенной воды на берег. Также они могут использоваться для сбора сточных вод и мусора.
До конца 2026 года «Алеут» начнет работу в Санкт-Петербурге.
Владимир Зубарев