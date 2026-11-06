От белого трюфеля до грузинской классики

Шеф-повар Павел Сухопаров приготовил шесть блюд с белым трюфелем, обратившись к классическим сочетаниям итальянской кухни. Спагетти аль бурро подают с эмульсией из сливочного и оливкового масла, аньолотти готовят с начинкой из домашней рикотты и сыра грана падано, а ризотто по-пьемонтски дополняют трюфельной пастой и выдержанным сыром. Римскую пиццу со страчателлой выпекают в дровяной печи, а пьемонтский тартар из говядины заправляют оливковым маслом, солью и перцем. В качестве отдельной позиции — спагетти аль бурро в сырной голове. Каждое блюдо дополняют свежим белым трюфелем, подчеркивая его характерный аромат.