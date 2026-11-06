От белого трюфеля до грузинской классики
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AGA: деликатесные грибы в меню
Ноябрь в ресторане AGA («Ага») начинается с белого трюфеля, одного из самых редких и дорогих гастрономических продуктов Италии в осенний сезон. Его ценят за узнаваемый насыщенный аромат и короткий период сбора. Белый трюфель традиционно подают свежим, натирая тонкими слайсами непосредственно перед подачей.
Шеф-повар Павел Сухопаров приготовил шесть блюд с белым трюфелем, обратившись к классическим сочетаниям итальянской кухни. Спагетти аль бурро подают с эмульсией из сливочного и оливкового масла, аньолотти готовят с начинкой из домашней рикотты и сыра грана падано, а ризотто по-пьемонтски дополняют трюфельной пастой и выдержанным сыром. Римскую пиццу со страчателлой выпекают в дровяной печи, а пьемонтский тартар из говядины заправляют оливковым маслом, солью и перцем. В качестве отдельной позиции — спагетти аль бурро в сырной голове. Каждое блюдо дополняют свежим белым трюфелем, подчеркивая его характерный аромат.
Percorso: из Москвы в Петербург
Главный шеф-повар отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg Лука Де Астис принимает 13 ноября шеф-повара московского ресторана Balzi Rossi Кармине Альфиери: в зале Amber (англ. «янтарь») ресторана Percorso шефы представят дегустационное меню, созданное для этого вечера. Это продолжение гастрономического диалога между двумя командами, начатого ранее в Москве.
В основе ужина — идея «Два итальянца в России». Несмотря на разные города и собственный гастрономический почерк, Balzi Rossi и Percorso объединяет общее происхождение и стремление рассказывать об Италии через кухню, атмосферу и гостеприимство. Шефы представят авторский сет, в котором современный взгляд на итальянскую кухню раскрывается через их фирменный стиль, сезонные продукты и точные вкусовые сочетания.
Начнется вечер с тартара из сибаса по-средиземноморски и лакедры с тосканской паппа аль помодоро (густым хлебным супом) и томатным консоме. На горячее подадут ризотто с осьминогом в соусе путтанеска; пасту боттони с копченым баклажаном и фондю из пармезана; обжаренного лосося со спаржей и красной икрой, а также вырезку из говядины с запеченным перцем и соусом жу. Завершит вечер миндальный мусс с апельсиновым компоте и кофейным мороженым. Винное сопровождение подберет шеф-сомелье отеля Игорь Смирнов.
«Сыроварня»: туфли ручной работы и торт по семейному рецепту
Семейный ресторан «Сыроварня» (Pinskiy&Co и Novikov Group) и петербургский бренд премиальной обуви ручной работы «Разгуляев-Благонравова» создали совместную осеннюю коллаборацию, в которой объединились ручное ремесло, теплые семейные традиции и гастрономия. За гастрономическое направление отвечает инжирный торт, рецептом которого поделился бренд-шеф Pinskiy&Cо Александр Карюкин.
«Этот рецепт в нашей семье передается из поколения в поколение, его секрет — в нежном заварном креме и спелом инжире, который придает торту солнечную сладость. Мы впервые делимся им с гостями, чтобы и они могли почувствовать тепло домашнего очага»,— рассказывает бренд-шеф.
В свою очередь, бренд «Разгуляев-Благонравова» создал специально для коллаборации обувь ограниченным тиражом. Каждая пара выполнена вручную. Также при заказе десерта гости получат открытку с рецептом инжирного торта и лимитированный арт-объект от бренда — фирменную брошь ручной работы.
Collective Family: плоды и украшения
Ресторанная семья Collective Family («Коллектив-семья») объединяется с брендом украшений Mon Menu («Мое меню»), чтобы превратить гастрономические впечатления в маленькие предметы на память. 6 и 7 ноября в The Buddy Cafe («Кафе Бадди»), а 8-го в Garden bistro Villa Madelina («сад-бистро Вилла Маделина») гости будут создавать керамические украшения в виде ежевики или оливки с гастрономическим сопровождением — оливками, сыром и брускеттой.
VAKH: вкусная Грузия
Ресторан современной грузинской кухни VAKH представил новинки в основном меню. Команда обращается к традиционным грузинским рецептам, дополняя их современными сочетаниями, сезонными продуктами и новыми способами подачи.
В разделе завтраков появилась лепешка с картофелем, лососем и гуакамоле. Основное меню пополнили салат с лососем и авокадо, а также салат с тунцом и печеным картофелем. Среди новых закусок — мини-хинкали с лососем, а в разделе супов — тыквенный крем-суп с копченым сулугуни и тыквенными семечками.
Грузинскую классику дополнили хачапури по-мегрельски с копченым сыром и фаршированные перцы с телятиной, свининой и сулугуни. Среди горячих блюд также появились куриное бедро на гриле с сезонными томатами и тунец с молодым картофелем. Завершает обновление пахлава с грецким орехом и ванильным мороженым.