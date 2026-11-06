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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Урал

Трех жителей Тобольска задержали за проведение незаконных азартных игр

В Тобольске сотрудники РУФСБ России по Тюменской области и ОМОН задержали троих местных жителей, которые обвиняются в организации незаконных азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщили в тюменском управлении ФСБ.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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По данным следствия, фигуранты арендовали нежилое помещение в месте, где проходит много людей, и оборудовали его электронными игровыми терминалами, подключенными к интернету.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование. Ведется работа по выявлению других эпизодов преступной деятельности и соучастников.
Ирина Пичурина