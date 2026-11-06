Топ-менеджеров карабашских УК будут судить из-за аварий на сетях

По версии следствия, начальник Карабашского участка ООО «Перспектива» бездействовал при ремонте магистрального трубопровода. Из-за этого в январе 2026 года произошло несколько аварийных ситуаций, оставивших жителей домов первого и второго микрорайонов без тепла. Кроме того, директор ООО «УК Карабашская коммунальная компания» не осуществил в полном объеме слив теплоносителя из труб 22 домов. Это повлекло перемерзание систем отопления и длительное восстановление подачи ресурса.