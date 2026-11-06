Топ-менеджеров карабашских УК будут судить из-за аварий на сетях
Прокуратура Карабаша утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении начальника участка и директора двух управляющих компаний. Их обвиняют в оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, начальник Карабашского участка ООО «Перспектива» бездействовал при ремонте магистрального трубопровода. Из-за этого в январе 2026 года произошло несколько аварийных ситуаций, оставивших жителей домов первого и второго микрорайонов без тепла. Кроме того, директор ООО «УК Карабашская коммунальная компания» не осуществил в полном объеме слив теплоносителя из труб 22 домов. Это повлекло перемерзание систем отопления и длительное восстановление подачи ресурса.
Уголовные дела направлены для рассмотрения в Кыштымский городской суд.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 3 марта в Карабаше из-за повреждения трубопровода без тепла остались 31 многоквартирный дом и несколько соцучреждений. Полностью вернуть подачу ресурса жильцам удалось к полудню 5 марта. Подобная авария с теми же домами, которые обслуживает ООО «Перспектива», произошла 21 января. Тогда стояки в домах заполнили к 29 января.