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Выпуск газеты №205

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Южный Урал

Архитектурный капром, хроники эпидемий и уставший Купидон

В ближайшие дни жителей Челябинска ждут прогулка по спорным объектам капиталистического романтизма, сольные выступления резидентов шоу Stand Up и закрытие сезона в старинном особняке с музыкальной постановкой о борьбе с эпидемиями прошлого. В театральной афише — драма о взрослении по пьесе Маши Конторович, взрослая сказка Карло Гоцци и ироничный моноспектакль. Кинопрограмма недели включает документальную ленту об ультрамарафонке Александре Морозовой и ретроспективные показы.

Выбирайте событие в календаре ниже. По клику на событие открывается подробная информация.

Предоставлены Челябинским государственным драматическим Камерным театром