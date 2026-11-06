Архитектурный капром, хроники эпидемий и уставший Купидон

В ближайшие дни жителей Челябинска ждут прогулка по спорным объектам капиталистического романтизма, сольные выступления резидентов шоу Stand Up и закрытие сезона в старинном особняке с музыкальной постановкой о борьбе с эпидемиями прошлого. В театральной афише — драма о взрослении по пьесе Маши Конторович, взрослая сказка Карло Гоцци и ироничный моноспектакль. Кинопрограмма недели включает документальную ленту об ультрамарафонке Александре Морозовой и ретроспективные показы.

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