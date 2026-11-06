Экс-сотрудницу налоговой судят в Липецке за разглашение служебных тайн

Следствие считает, что в 2025 году женщина, являясь на тот момент должностным лицом, высылала знакомым информацию ограниченного пользования. Речь идет о данных об имуществе и наличии расчетных счетов определенных компаний и оборотах по этим счетам, а также о сведениях об индивидуальных предпринимателях и персональных данных физлиц. Кроме того, по данным следствия, своими действиями липчанка совершила незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками МВД и регионального УФСБ при участии отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений и безопасности областного управления ФНС России.