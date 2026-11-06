Экс-сотрудницу налоговой судят в Липецке за разглашение служебных тайн
В Липецке перед судом предстанет 51-летняя бывшая сотрудница налогового органа, которую обвиняют в разглашении налоговой тайны. По версии следствия, женщина по просьбе знакомых пересылала им в мессенджере сведения, полученные из служебной базы данных. Обвиняемой может грозить до шести лет лишения свободы. Об этом рассказали в УМВД по Липецкой области. По сведениям «Ъ-Черноземье», речь может идти об экс-сотруднице инспекции ФНС Виктории Егидес.
Следствие считает, что в 2025 году женщина, являясь на тот момент должностным лицом, высылала знакомым информацию ограниченного пользования. Речь идет о данных об имуществе и наличии расчетных счетов определенных компаний и оборотах по этим счетам, а также о сведениях об индивидуальных предпринимателях и персональных данных физлиц. Кроме того, по данным следствия, своими действиями липчанка совершила незаконное разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками МВД и регионального УФСБ при участии отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений и безопасности областного управления ФНС России.
Викторию Егидес обвиняют по трем эпизодам незаконной передачи информации (п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы), а также в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну (ч. 2 ст. 183 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).
В конце октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в следственном управлении СК России по Липецкой области создали третий отдел по расследованию особо важных дел — речь идет о налоговых преступлениях. Руководителем нового подразделения назначен полковник юстиции Андрей Бабкин, ранее занимавший должность замруководителя отдела по расследованию преступлений против государственной власти в сфере экономики.