— По данным Крымстата, индекс промышленного производства пищевых продуктов за январь—август 2026 года составил 85,5% к аналогичному периоду 2025 года. По итогам работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Крым за январь—август 2026 года снизились переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (на 10,2%), переработка и консервирование фруктов и овощей (на 44,5%), переработка молочной продукции (на 16,2%), продуктов мукомольной и крупяной промышленности, а также крахмала и крахмалосодержащих продуктов (на 7,8%), хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (на 23,1%), а также прочих пищевых продуктов (на 1,4%). Было также снижено производство готовых кормов для животных на 7,1% за счет снижения объемов производства на АО «Дружба народов Нова».