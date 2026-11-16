«Сбор зерновых и их урожайность превышают уровень прошлого года»
Глава минсельхоза Крыма Денис Кратюк — об итогах аграрной отрасли за 2026 год
В Крыму, по предварительным данным, уже собрано 1,8 млн тонн зерновых культур, что на 52% превышает показатель 2025 года. Средняя урожайность по зерну в 2026 году составила 31,1 ц/га, что на 45% выше прошлогодних показателей. В то же время хозяйства полуострова столкнулись с рядом трудностей, снижавших оперативность уборки и вывоза зерна. Главным образом на результативности сельскохозяйственного комплекса в Крыму сказались внешние угрозы. Об итогах сезона-2026 — рассказывает министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.
— Какими результатами урожайности могут похвастаться аграрии Крыма в этом году?
— Несмотря на введенную в Республике Крым техногенную чрезвычайную ситуацию, агроклиматические условия текущего года оказались благоприятными для выращивания сельскохозяйственных культур. По предварительным данным, валовой сбор зерновых в первоначально оприходованном весе составляет 1,8 млн тонн, что на 52% превышает показатель 2025 года (1,18 млн тонн). Средняя урожайность зерновых культур в 2026 году составила 31,1 ц/га, что на 45% выше уровня прошлого года (21,4 ц/га).
По отдельным культурам динамика также положительная. Так, средняя урожайность рапса составила 18,1 ц/га, что на 45% выше уровня 2025 года (12,5 ц/га), а средняя урожайность поздних технических культур — 8,5 ц/га (в два раза выше показателя прошлого года).
— Как вы сами оцениваете сельскохозяйственный сезон этого года? Чем он отличается от прошлого? Какие факторы на него повлияли?
— В ходе сезонных работ хозяйства Крыма столкнулись с рядом трудностей, снижавших оперативность уборки и вывоза зерна. В первую очередь это перебои в электроснабжении, во вторую — дефицит топлива. Также среди проблемных вопросов можно выделить разрыв логистических цепочек, энергетическую уязвимость инфраструктуры хранения и переработки, недостаток моторного топлива в требуемых объемах и рост его стоимости, зависимость от импорта отдельных компонентов. Указанные факторы привели к увеличению сроков уборочной кампании и росту логистических издержек.
Однако, по предварительным данным Крымстата, индекс производства продукции сельского хозяйства за январь—сентябрь 2026 года составил 101,8%, что свидетельствует об успешности работы, проведенной с целью преодоления внешних угроз и прочих факторов, которые могут отразиться на работе сельскохозяйственного сектора.
— Как в Крыму развивается агролизинг?
— Сельскохозяйственные товаропроизводители Республики Крым активно используют механизм финансовой аренды (лизинга), в том числе с государственной поддержкой. Главным образом лизинг предоставляется АО «Росагролизинг» и АО «Региональная лизинговая компания Республики Крым». Так, по имеющимся данным, за период с 2020 года по текущую дату 2026 года на условиях финансовой аренды субъектами агропромышленного комплекса региона приобретено 2,5 тыс. единиц различной сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе за истекший период 2026 года — 148 единиц.
— Как в Крыму развито агрострахование? Растет ли число застрахованных хозяйств? Какую роль в системе агрострахования региона играет минсельхоз?
— На развитие сельскохозяйственного страхования в 2025 году было предусмотрено 34,1 млн руб., в том числе 32,42 млн руб. — из федерального бюджета и 1,7 млн руб. — из бюджета Республики Крым. Фактическое исполнение регионального проекта в 2025 году составило 100%. Региональный проект реализуется с целью повышения рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на 9%. Фактически показатель за 2025 год был достигнут на 9,18%. В рамках регпроекта предусмотрено страхование посевной площади и страхование поголовья сельскохозяйственных животных.
На страхование посевной площади в 2025 году было предусмотрено 29,5 млн руб. (28 млн руб. — из федерального бюджета и 1,5 млн руб. — из республиканского). Исполнение программы — 100%. Застраховано было 143,75 тыс. га, в том числе под яровыми культурами — 13,82 тыс. га; озимыми культурами — 128,95 тыс. га, многолетними насаждениями — 0,98 тыс. га. Сельхозтоваропроизводители заключили договоры со страховыми агентами: АО «СК „РСХБ-страхование“», СК «Согласие», МПК «Энергогарант» и ПАО «СК „Росгосстрах“». Всего государственную поддержку получили 83 товаропроизводителя. Страховая сумма по договорам сельхозстрахования составила 4,79 млрд руб.
На страхование поголовья сельскохозяйственных животных в 2025 году было предусмотрено 4,66 млн руб., в том числе 4,4 млн — из федерального бюджета и 232,9 тыс. руб. — из бюджета Республики Крым. Исполнение программы составило 100%. В итоге было застраховано 31,74 тыс. условных голов (план выполнен на 104,58%). Государственную поддержку получили семь товаропроизводителей. Страховая сумма по договорам страхования составила 1,6 млн руб., страховая премия — 9,3 млн руб. Договоры заключались с АО «СК „РСХБ-страхование“», СК «Согласие» и ПАО «САК „Энергогарант“».
В 2026 году для реализации регионального проекта «Развитие сельскохозяйственного страхования» предусмотрено 39,8 млн руб.
— Ведется ли работа в Крыму по созданию продукции сельского хозяйства с добавленной стоимостью?
— По данным Крымстата, индекс промышленного производства пищевых продуктов за январь—август 2026 года составил 85,5% к аналогичному периоду 2025 года. По итогам работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Крым за январь—август 2026 года снизились переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (на 10,2%), переработка и консервирование фруктов и овощей (на 44,5%), переработка молочной продукции (на 16,2%), продуктов мукомольной и крупяной промышленности, а также крахмала и крахмалосодержащих продуктов (на 7,8%), хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (на 23,1%), а также прочих пищевых продуктов (на 1,4%). Было также снижено производство готовых кормов для животных на 7,1% за счет снижения объемов производства на АО «Дружба народов Нова».
Снижение производства связано с ростом себестоимости вследствие увеличения затрат на электроэнергию, логистику, корма и другие ресурсы, а также снижением рентабельности, ростом стоимости нефтепродуктов, перебоями поставок с материковой части России материальных запасов и так далее. Также это обусловлено дефицитом и перебоями электроснабжения.
По данным Крымстата, в январе—августе 2026 года индекс промышленного производства напитков составил 77,3%. В то же время, по данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, по итогам работы предприятий алкогольной промышленности Республики Крым за январь—август 2026 года наблюдается увеличение объемов производства коньяка — на 1,8%. Снижены объемы производства игристого вина и шампанского (на 38%), виноградного вина (на 24,7%) и водки (на 1,3% — за счет снижения объемов производства на ООО «КВК Групп»). Причины снижения связаны с пересмотром производственных планов на предприятиях в связи с уменьшением объемов реализации основными дистрибьюторами в сети розничной торговли.
— Как обстоят дела с запасами минеральных удобрений в Крыму? Обеспечивает ли отрасль потребности аграриев?
— В силу засушливого климата Крыма и непромывного водного режима естественного пополнения элементов питания в почве не происходит, поэтому высокая урожайность возможна только при внесении полной дозы удобрений в комплексе с иными агроприемами.
При этом в отрасли сохраняются системные ограничения. В первую очередь — высокая стоимость минеральных удобрений. По состоянию на сентябрь 2026 года средние цены в регионе составляют: аммиачная селитра — 38–39 тыс. руб. за тонну; карбамид — 45–49 тыс. руб. за тонну; диаммофоска — около 60 тыс. руб. за тонну. Надбавка к цене формируется преимущественно за счет логистики, так как в Крыму отсутствует собственное крупнотоннажное производство и поставки осуществляются с материка, в том числе паромной переправой.
Также существует недостаток специализированных складских мощностей. Из-за дефицита складов хозяйства не формируют сезонные запасы, а закупают удобрения «с колес» — в период подготовки к севу или непосредственно во время сева. Это повышает уязвимость хозяйств к сбоям поставок в пиковые периоды.
Высокая стоимость удобрений напрямую ограничивает объемы их внесения, что в перспективе может привести к снижению плодородия почв и падению урожайности.
Научно обоснованная потребность Крыма в минеральных удобрениях составляет 24,08 тыс. тонн в действующем веществе. План приобретения разработан минсельхозом республики совместно с Крымским филиалом ФГБУ «Агрохимическая служба России». В министерстве организован мониторинг цен и наличия минеральных удобрений на региональном рынке с еженедельным представлением сводной информации в Минсельхоз РФ.
— Как развивается сельскохозяйственный туризм на полуострове?
— По итогам 2025 года объекты сельского туризма Крыма посетило накопленным итогом 2280 туристов.
— Какая работа уже ведется по подготовке к сельскохозяйственному сезону будущего года?
— По состоянию на 6 октября 2026 года работы по подготовке к сезону ведутся в плановом режиме. Обработано посевных площадей 250 тыс. га, что составляет 54% от прогнозируемой посевной площади (461,3 тыс. га). Потребность в семенах под озимый сев основных сельскохозяйственных культур составляет 73,52 тыс. тонн. По данным ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым и Севастополю и ФГБУ ЦОК АПК, текущая обеспеченность составляет порядка 47%. Работа по обеспечению хозяйств семенами и подготовке посевных площадей продолжается в обычном режиме.
"Guide Агропром". Приложение №212от 17.11.2026, стр. 21