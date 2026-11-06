«Цифровые привычки» покупают Umbrella IT для расширения технологического потенциала

Сделка предусматривает механизм earn-out. Часть вознаграждения будет зависеть от финансовых результатов Umbrella IT в нынешнем году. Ее выплатят до конца первого квартала 2027-го. В связи с этим итоговую стоимость можно определить с учетом фактических результатов бизнеса. Управлять финансовыми потоками группы получится гибче.