«Цифровые привычки» покупают Umbrella IT для расширения технологического потенциала
ООО «Амбрелла Альянс», которое работает под брендом Umbrella IT, станет частью группы компаний «Цифровые привычки». Соответствующее соглашение о покупке стороны подписали в сентябре 2026 года. В первом квартале 2027-го сделку планируют закрыть, сообщило «Агентство Бизнес Новостей».
Речь идет о первой M&A-сделке в 2026 году для российского разработчика собственного ПО и поставщика услуг заказной разработки для крупных корпоративных заказчиков.
Расширение технологического потенциала, как отметили в «Цифровых привычках», является главным стратегическим результатом для ГК. В Umbrella IT заявили, что сделка открывает новые возможности для развития бизнеса.
«Мы накопили значительный опыт работы с крупными корпоративными заказчиками и хорошо понимаем их потребности»,— подчеркнул генеральный директор Михаил Меньшинский.
Сделка предусматривает механизм earn-out. Часть вознаграждения будет зависеть от финансовых результатов Umbrella IT в нынешнем году. Ее выплатят до конца первого квартала 2027-го. В связи с этим итоговую стоимость можно определить с учетом фактических результатов бизнеса. Управлять финансовыми потоками группы получится гибче.