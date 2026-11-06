Технокомпании Ростовской области нарастили совокупную выручку до 5,37 млрд рублей

Для компаний из реестра МТК в регионе действует комплекс преференций. С 1 января 2026 года для них установлена пониженная ставка налога на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет, — 10% на протяжении пяти налоговых периодов. Помимо налоговых льгот, областной Фонд развития промышленности выдает таким компаниям льготные займы под 3% годовых на закупку нового технологического оборудования.