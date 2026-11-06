Технокомпании Ростовской области нарастили совокупную выручку до 5,37 млрд рублей
Совокупная выручка малых технологических компаний (МТК) Ростовской области по итогам 2025 года составила 5,37 млрд рублей. Такими данными «Деловая газета. Юг» располагает региональное министерство экономического развития.
В областных властях фиксируют растущий интерес бизнеса к присвоению статуса МТК, открывающего доступ к мерам господдержки и льготному финансированию. По оценкам министерства, предприниматели все активнее направляют средства в научные исследования, собственные разработки и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Для компаний из реестра МТК в регионе действует комплекс преференций. С 1 января 2026 года для них установлена пониженная ставка налога на прибыль в части, зачисляемой в областной бюджет, — 10% на протяжении пяти налоговых периодов. Помимо налоговых льгот, областной Фонд развития промышленности выдает таким компаниям льготные займы под 3% годовых на закупку нового технологического оборудования.