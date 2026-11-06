На Ставрополье с руководителя стройфирмы взыскали 478 млн рублей за срыв госконтракта
Прокуратура Ставропольского края по итогам проверки соблюдения законодательства о закупках добилась взыскания свыше 478 млн рублей в пользу регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Предметом разбирательства стали работы по берегоукреплению реки Бугунта в Ессентуках, которые коммерческая организация выполнила ненадлежащим образом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как установило надзорное ведомство, деятельность общества с ограниченной ответственностью была прекращена в 2023 году. Поводом стало недобросовестное поведение ее руководителя, направленное на уклонение от погашения задолженности перед государственным заказчиком, которая превысила 478 млн рублей.
Кроме того, прокуратура выявила факты аффилированности директора общества с другими организациями — в ряде из них он или его родственники выступали руководителями или учредителями. Действия по прекращению деятельности фирмы расценены как целенаправленное уклонение от исполнения финансовых обязательств.
Минприроды края обратилось в суд с требованием о взыскании с руководителя стройфирмы средств в качестве субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица за невыполненные работы по госконтракту. С учетом позиции прокурора суд требования удовлетворил и привлек руководителя организации к субсидиарной ответственности по обязательствам компании перед региональным ведомством.