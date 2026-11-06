На Ставрополье с руководителя стройфирмы взыскали 478 млн рублей за срыв госконтракта

Кроме того, прокуратура выявила факты аффилированности директора общества с другими организациями — в ряде из них он или его родственники выступали руководителями или учредителями. Действия по прекращению деятельности фирмы расценены как целенаправленное уклонение от исполнения финансовых обязательств.