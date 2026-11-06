В Тюменской области завершилась уборка урожая

Уборочная кампания в Тюменской области завершилась — аграрии собрали почти 1,3 млн тонн зерна, средняя урожайность составила 22,7 центнера на гектар. Как сообщил губернатор Александр Моор в своем канале в Max, Тюменская область стала первой среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) по этому показателю.