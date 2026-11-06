В Тюменской области завершилась уборка урожая
Уборочная кампания в Тюменской области завершилась — аграрии собрали почти 1,3 млн тонн зерна, средняя урожайность составила 22,7 центнера на гектар. Как сообщил губернатор Александр Моор в своем канале в Max, Тюменская область стала первой среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) по этому показателю.
Кроме того, Тюменская область вошла в число лидеров по урожайности картофеля: хозяйства собрали свыше 200 тыс. тонн.
«Передовики — Заводоуковский, Ишимский и Голышмановский округа. Внутреннюю потребность области в продовольствии аграрии полностью закрыли. Поздравляю с завершением страды и благодарю за труд на благо Тюменской области»,— прокомментировал губернатор.
Посевная кампания в Тюменской области завершилась во второй половине июня. В 2025 году аграрии региона добились наибольшей за всю историю региона урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей и полностью обеспечили потребность 1,6 млн жителей области в хлебе и картофеле.