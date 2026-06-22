В Тюменской области завершилась посевная кампания

Посевная кампания в Тюменской области завершена, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, благоприятные погодные условия позволили аграриям выполнить весь комплекс полевых работ в установленные сроки без срывов графиков и дополнительных корректировок. В общей сложности в регионе засеяно более 741 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Посеяны зерновые и зернобобовые культуры, кормовые и технические растения, однолетние травы. Отдельные площади отведены под картофель и овощи.

Однако на этом работы в полях не заканчиваются, отметил губернатор. Теперь главная задача аграриев — вырастить качественный урожай. Сейчас хозяйства сосредоточены на защите посевов от вредителей и проведении химической прополки. Параллельно ведется заготовка кормов.

Напомним, в 2025 году тюменские аграрии добились наибольшей за всю историю региона урожайности зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей и полностью обеспечили потребность 1,6 млн жителей области в хлебе и картофеле.

Полина Бабинцева